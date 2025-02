Sofer clujean, parcare de "campion"! A blocat si scarile si rampa de carucioare: "Imediat reusea sa intre cu masina in cabinetul stomatologic"

Daca parcarile ar fi un sport extrem, un sofer din Cluj-Napoca tocmai a trecut la nivelul "expert". Cand a vazut ca in parcarea dintre blocuri nu mai era niciun loc liber, a decis ca orice spatiu gol este un loc de parcare... chiar daca acel spatiu era fix in fata scarilor si rampei de acces ale unui cabinet stomatologic!Nu vezi locuri libere? Inventam!Problema locurilor de parcare din Cluj este una reala, mai ales in cartierele de blocuri. Dar majoritatea soferilor incearca, pe cat posibil, ... citește toată știrea