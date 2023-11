Sofer cu permisul suspendat, si posibil drogat, depistat in urma cu doua dimineti in Turda.Mai exact o patrula de la Biroul Rutier din Turda a depistat in 23 noiembrie la volan, pe strada Libertatii din oras, un tanar de 30 de ani, care avea dreptul de a conduce suspendat. De asemenea, politistii l-au testat pe acesta cu aparatul pentru detectarea substantelor psihoactive, reiesind indicii cu privire la prezenta acestora. Barbatul a fost dus ... citeste toata stirea