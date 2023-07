Soferul unui autobuz care circula pe Linia 9 a fost amenintat in stil golanesc de un alt sofer in Piata Garii, din Cluj-Napoca.Incidentul a avut loc in jurul orei 13.20. "Un sofer de autobuz a fost agresat de un sofer din trafic, dupa un schimb de ... citeste toata stirea