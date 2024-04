Sofer de autobuz, pericol public pe soselele din Cluj! A depasit pe trecerea de pietoni si aproape a bagat o masina in sant - VIDEO

Un sofer de autobuz inconstient a fost filmat pe drumurile din Cluj.In prima faza acesta s-a angajat intr-o depasire periculoasa, in urma careia soferul care se afla in spatele sau aproape a iesit de pe carosabil. Totul s-a intamplat duminica dimineata in apropiere de localitatea Ciucea.Se pare ca soferul a continuat ... citește toată știrea