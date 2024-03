Sofer de camion kamikaze pe drumul Huedin - Cluj! Trei depasiri pentru care ar trebui sa predea singur carnetul - VIDEO

Soferul unui camion a fost filmat pe drumului Huedin - Cluj, in timpul unor manevre extrem de periculoase. Politia Rutiera ar trebui sa intervina si sa il lase pieton pe acest conducator auto.Imaginile surprinse dintr-un alt autoturism arata modul in care a condus acest sofer. Depasitile sunt facute pe linie continua, iar in Gilau a ajuns sa devanseze un alt sofer pe dreapta, pe banda de siguranta.Codul Rutier 2023: Ce amenda risti daca depasesti pe linie continua?Potrivit Codului Rutier ... citește toată știrea