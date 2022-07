Sofer de troleibuz din Cluj-Napoca de nota zece! De asta in Ardeal e altfel - FOTO

Un sofer de troleibuz din Cluj-Napoca a demonstrat inca o data ca in capitala Ardealului lucrurile stau altfel. Chiar daca inca sunt probleme, gesturile mici sunt dovada ca suntem oameni si ne ajutam.Vasile Rusu, soferul troleibuzului 5, care leaga Gara de Aeroport, a facut un gest, care la prima vedere a ramas neobservat celor din mijlocul de transport in comun. Obisnuit sa observ lucruri, eu am fost atent.Aproape de biserica Sf. Petru, din Marasti, in fata Colegiului Tehnic de Costructii ... citeste toata stirea