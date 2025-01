Sofer din Bistrita, amendat DRASTIC la Cluj! Facea drifturi prin parcari si avea folii neomologate pe geamuri. A ramas fara certificat de inmatriculare

Un sofer din Bistrita s-a ales cu o amenda uriasa, dupa ce a fost prins cu folii neomologate pe geamuri, la Cluj.Intamplarea a avut loc in seara zilei de 18 ianuarie, Politia fiind sesizata initial cu privire la un sofer care facea drifturi in parcarea unui supermarket din Dej. Politistii au ajuns la fata locului, gasindu-l pe sofer in apropiere.Cand l-au oprit, acestia au realizat ca pe geamurile masinii erau aplicate folii neomologate. Soferul a primit astfel o amenda consistenta, de peste ... citește toată știrea