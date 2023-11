Sofer din Cluj arestat preventiv dupa ce a provocat un accident rupt de beat, aproape de coma alcoolica.Ieri politistii din Dej l-au retinut pe un barbat de 53 de ani, cercetat pentru infractiunea de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Cel in cauza este cercetat pentru infractiunea mentionata mai sus, dupa ce in 1 noiembrie in jurul orei 20 a fost implicat intr-un accident rutier soldat cu pagube materiale, produs pe strada Traian din Dej, avand o ... citeste toata stirea