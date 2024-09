Sofer din Cluj depistat aproape de coma alcoolica la volan

Un sofer din Cluj a fost depistat rupt de beat noaptea in Blaj la volan, avea o alcoolemie de 1,51 mg/l in aerul expirat, peste limita comei alcoolice.S-a intamplat in aceasta noapte in jurul orei 4.30 in orasul Blaj din Alba, unde politistii de ordine publica au oprit, pentru control, un autoturism care era condus pe strada Andrei Saguna din municipiu, de un barbat de 34 de ani, din comuna clujeana Frata. In urma testarii soferului cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,51 mg/l ... citește toată știrea