Sofer din Cluj, la un pas de tragedie pe Autostrada Sibiu-Sebes

Un accident a tulburat linistea pe Autostrada A1, in apropiere de localitatea Cristian, judetul Sibiu. Evenimentul s-a petrecut la ora 06:15, pe sensul de mers Sebes - Sibiu, la kilometrul 261.Politistii Biroului Politie Autostrada A1 Ramnicu Valcea - Deva au intervenit la accident. In timp ce conducea un autoturism pe banda 2, din cauze care urmeaza a se stabili, un barbat in varsta de 30 de ani, din Tilisca, a pierdut controlul ... citește toată știrea