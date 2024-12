Sofer din Cluj mort dupa ce un camion s-a rasturnat peste masina lui, intr-o curba in Bistrita

Un TIR care transporta cherestea s-a rasturnat peste un autoturism intr-o curba dintre localitatile Salva si Cosbuc, ieri in Bistrita-Nasaud. Accidentul grav, in care au fost implicate trei persoane, a blocat traficul in zona. Soferul autoturismului, un clujean, a decedat.Din nefericire, soferul autoturismului, in varsta de 51 de ani, a fost gasit cu leziuni incompatibile cu viata, fiind declarat decedat, a comunicat ISU Bistrita-Nasaud. O femeie in varsta de 45 de ani, prezentand multiple ... citește toată știrea