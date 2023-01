Sofer din Cluj oprit la frontiera la volanul unui bolid de lux, s-a dovedit ca masina era furata.Politistii de frontiera maramureseni au descoperit in Vadu Izei un autoturism in valoare de 300.000 de lei, cautat de autoritatile din Slovacia. Autovehiculul a fost indisponibilizat la sediul Politiei de Frontiera pana la finalizarea cercetarilor.Acesta a fost depistat in trafic in 20 ianuarie. Astfel, pe raza localitatii Vadu Izei politistii au oprit pentru control un cetatean roman, ... citeste toata stirea