Sofer din Cluj, prins la volan aproape de coma alcoolica. Conducea fara jena pe un drum din Ardeal

Un barbat de 34 de ani, din comuna clujeana Frata, a fost prins de politisti in timp ce conducea beat crita, pe o strada din municipiul Blaj, judetul Alba.In urma testarii soferului clujean cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,51 mg/l alcool pur in aerul expirat.Prin urmare, barbatul a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei."La data de 12 septembrie 2024, in jurul orei 04.30, politistii de ordine publica din Blaj au ... citește toată știrea