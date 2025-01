Sofer din Cluj, speriat ca ar putea face accident din cauza iubitorilor de fast food: "Din cauza lor calcam linia continua si sa intram pe contrasens"

Un clujean si-a exprimat nemultumirea in legatura cu faptul ca, in majoritatea serilor din weekend, pe strada Parang din Cluj-Napoca, in dreptul benzinariei Petrom, stationeaza multiple masini care asteapta la coada la McDonald's, blocand banda de circulatie.El sustine ca soferii care tranziteaza zona sunt nevoiti sa calce linia continua si sa intre pe contrasens pentru a depasi coada de masini, ceea ce creaza un risc major de accidente.Clujeanul a solicitat autoritatilor sa ia masuri pentru ... citește toată știrea