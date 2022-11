Un sofer a fost filmat in comuna Mociu, pe marginea drumului judetean in timp ce arunca gaini moarte in sant."In atentia Domnului Primar Focsa uitati ce se intampla cum arunca mortaciuni pe marginea drumului judetean 150. Va rugam sa luati masuri asa nu se mai poate. Rusine sa va fie!!!! Va rog distributie, sa il ... citeste toata stirea