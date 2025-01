Sofer KAMIKAZE, filmat pe drumurile din Cluj! Cei care veneau din sensul opus au scapat cu greu din calea lui: ,,A intrat in depasire cu tupeu" - VIDEO

Scene halucinante s-au petrecut recent pe soseaua Gherla-Cluj! Un sofer kamikaze si-a pus propria viata in pericol, dar si pe cea a celorlalti participanti la trafic.Soferul se afla in zona dintre localitatile Fundatura si Bontida moment in care a intrat intr-o depasire periculoasa, desi de pe contrasens veneau masini. Ceilalti soferi au fost nevoiti sa se traga rapid din fata soferului, inainte sa fie loviti in plin.Din fericire, soferii s-au ... citește toată știrea