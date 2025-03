Sofer, la un pas sa loveasca o turma de porci mistreti intr-un cartier din Cluj! Animalele salbatice se plimbau nestingherite pe mijlocul drumului - FOTO

Clujul a fost invadat de animale salbatice. Un clujean a fost la un pas sa acroseze cu masina o turma de mistreti adulti, in timp ce circula pe o strada din cartierul Borhanci.Incidentul a avut loc duminica seara, dupa ora 21:00 pe strada Romul Ladea.,,Ma deplasam dinspre capatul Borhanciului, pe strada Romul Ladea spre oras, si am trecut pe langa o zona cu camp deschis intre case. Am vazut o turma de mistreti, erau 3-5 mistreti destul de mari care traversau drumul in fuga. Au trecut efectiv ... citește toată știrea