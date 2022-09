Sofer parcat la UPU Cluj, unde e cea mai scumpa parcare din oras: Portarul mi-a zis sa ii dau jumatate si ma lasa sa ies!

Un clujean a parcat masina in curtea Spitalului Clinic Judetean Cluj, pentru a merge la UPU Cluj, iar experienta avuta nu a fost cea mai placuta.Pretul parcarii este aberant de mare, dar se pare ca daca ii dai "jumatate" portarului iesi mai ieftin."Tocmai am platit parcare 120 de lei la UPU. paznicul a venit dupa mine si mi-a propus sa ii dau lui jumate ca sa m-a lasa sa ies. Nici nu stiu ce sa mai zic", spune Thomas.Spitalul Clinic Judetean Cluj are cea mai mai scumpa parcare din Romania ... citeste toata stirea