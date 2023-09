Un barbat de 52 ani a fost retinut de politisti si apoi arestat, dupa ce a fost prins in trafic fara permis si sub influenta substantelor.La data de 7 septembrie a.c. politistii din cadrul Politiei municipiului Dej - Biroul Rutier au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat, de 52 de ani, cercetat pentru savarsirea a doua infractiuni la regimul rutier.Acesta a fost oprit in trafic de politisti la aceeasi data, in jurul orei 13.10, in Piata 16 Februarie din municipiul Dej, ... citeste toata stirea