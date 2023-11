Sofer posibil drogat, fara permis si la volanul unei masini cu numar fals de inmatriculare, oprit pe strada in Cluj-Napoca de politisti, a fost arestat preventiv.S-a intamplat in 5 noiembrie, cand in jurul orei 15.25 politistii de la Sectia 7 au oprit in trafic, pentru verificari, o masina condusa de un barbat de 35 de ani din Jucu, pe strada Platanilor din Cluj-Napoca. Ulterior politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca au emis ordonanta de retinere, pentru 24 de ore, pe numele acestuia. La ... citeste toata stirea