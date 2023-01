Sofer prins de radar cu 169 km la ora, intr-o localitate din Cluj. IPJ Cluj: "Conducatorul, un tanar de doar 18 ani"

Viteza excesiva se numara printre principalele cauze ale accidentelor rutiere, insa multi soferi decid sa puna in pericol propria viata, dar si viata altor conducatori auto. Este si cazul unui tanar de 18 ani, depistat de politisti in timp ce gonea cu 169 kilometri/ ora peste viteza legala pe strazile Clujului."169 Km/h, pe DN 1C, in localitatea Caseiu, judetul Cluj.Aceasta este viteza cu care a fost surprins un autoturism de aparatul radar. ... citeste toata stirea