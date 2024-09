Sofer prins pe cel mai periculos drum din Cluj cu permis fals, l-a cumparat cu 500 de euro, a fost condamnat la inchisoare cu executare

Un barbat a fost condamnat in urma cu doua zile la Cluj la inchisoare in regim de detentie dupa ce a fost depistat in trafic, pe cel mai periculos drum din Cluj, fara permis de conducere, dar le-a prezentat politistilor un permis fals, pentru care platise 500 de euro.Barbatul are 33 de ani si la un control in 5 august 2021 anul trecut efectuat de politisti pe DN1E60, considerat cel mai periculos drum din Cluj, le-a prezentat acestora un permis de conducere vadit fals. Acesta conducea o ... citește toată știrea