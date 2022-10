Sofer rupt de beat la volan, are dosar penal.Soferul, un barbat de 52 de ani din Huedin, a fost depistat la volan circuland prin localitatea Morlaca, avand o concentratie de 1.03 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta a fost depistat de catre politistii din Huedin, care i-au facut dosar penal pentru conducere sub influenta ... citeste toata stirea