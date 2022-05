Un sofer a fost filmat pe drumul Sfantul Ioan, pe sensul spre Manastur, in timp ce depasea ca un nebun toate masinile. La un moment dat a iesit pe acostament, pe contrasens, pentru a evita un accident, dar tot nu s-a oprit."Astfel de soferi pun zilnic viata motociclistilor in pericol iar pentru mai multi colegi, aceasta a fost ultima imagine vazuta...o masina pe contrasens.De data aceasta, doua masini in ... citeste toata stirea