Un sofer a fost fotografiat in centrul Clujului, in timp ce conducea masina cu un copil in brate, in plin trafic.Imaginile au fost surprinse pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, ziua in amiaza mare, nu pe un drum laturalnic."Nu sanctiunile sunt solutia, ci sa facem intr-un fel incat cei de la volan sa constientize pericolul la care se expun, ei si copiii lor", a declarat Titu Aur, la Antena 3, pe un subiect similar."Acest lucru nu poate fi facut decat prin schimbarea programei scolilor de soferi ... citeste toata stirea