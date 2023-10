Un clujean de 41 de ani a fost arestat, dupa ce a fost prins in trafic, conducand fara permis un vehicul neinmatriculat."La data de 27 octombrie a c., politistii Sectiei 8 Politie Rurala Huedin au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat de 41 de ani, din comuna Aghiresu, judetul Cluj, cercetat pentru comiterea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere si punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat.In fapt, acesta a fost depistat la ... citeste toata stirea