Sofer vitezoman din Braila, prins pe strazile din Cluj! Cand l-au oprit politistii au descoperit ca era beat turta si nu avea nici permis de conducere

Un sofer teribilist a avut ,,ghinionul'' sa dea de politistii de la rutiera, pe o strada din Cluj-Napoca, dupa ce a urcat beat la volan.Barbatul de 43 de ani din municipiul Braila, a fost oprit de politisti pe data de 9 mai, in jurul orei 1 dimineata, in timp ce circula pe Bulevardul 21 Decembrie din municipiul Cluj-Napoca, din directia strazii Fabricii, cu viteza peste limita legala.Pe langa faptul ca avea viteza, braileanul era si beat si nu avea nici permis.,,Totodata, in urma ... citește toată știrea