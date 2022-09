"Sofer" vitezoman la doar 16 ani! Un tanar din Huedin, urmarit de politie, s-a rasturnat cu masina

Un tanar de 16 ani, din Huedin, aflat la volan, a refuzat in noaptea de sambata spre duminica sa opreasca la semnalele politistilor. Adolescentul a fost urmarit pe o distanta de aproximativ 1 kilometru, iar la intersectia cu strada Morii din Huedin, pe fondul vitezei excesive, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, rasturnandu-se."La data de 4 septembrie a.c., in jurul orei 01.30, un echipaj din cadrul Politiei orasului Huedin, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, pe ... citeste toata stirea