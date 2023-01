Soferi beti, drogati sau fara permis depistati la volan pe drumurile din Cluj, in weekend

Mai multi soferi beti, drogati sau fara permis au fost depistati la volan pe drumurile din Cluj, in weekend.Intre aceste cazuri, un tanar de 25 de ani din Bontida depistat sambata dimineata in jurul orei 8 in Turda, la volan pe strada Libertatii, avand dreptul de a conduce suspendat. Ieri dimineata in jurul orei 4 in Campia Turzii un sofer de 26 de ani a fost oprit in trafic de politisti, acestuia testarea cu aparatu drugtest i-a indicat prezenta substantelor psihoactive. A fost condus la ... citeste toata stirea