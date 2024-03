Soferi prinsi cu peste 200 km/h pe Autostrada Transilvania in Cluj, au ramas fara permis; in total amenzile date in doar trei zile au ajuns la aproape 20.000 de euro.Intr-un control care a avut loc intre 8 si 10 martie politistii din cadrul Biroului Politie Autostrada A3 Turda-Bors au dat nu mai putin de 133 de amenzi, in valoare totala de peste 86.000 de lei, dintre care cele mai multe - 50 - pentru incalcarea regimului legal de viteza, care pe autostrada ajunge la 130 km/h. Un numar de 24 ... citește toată știrea