Soferi vitezomani pe Autostrada Transilvania, in Cluj, in doar trei zile politistii au impartit aproape o suta de amenzi, de mii de euro.Politistii din Cluj au iesit cu radarul pe autostrada, timp de trei zile, intre 12 si 15 octombrie. Doar in 12 octombrie, intre orele 10.30 si 17.30, au aplicat 97 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 28.000 de lei, dintre care 36 pentru incalcarea regimului legal de viteza, 11 pentru neportul centurii de siugranta, 2 pentru oprirea pe ... citeste toata stirea