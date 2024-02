Soferii ar urma sa inscrie in circulatie vehicule fara sa mai mearga la sediile DRPCIV. Deputatii au adoptat un proiect pentru crearea unei aplicatii pentru inmatriculari auto

Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiect de lege privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 38/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative in scopul furnizarii de servicii publice electronice aferente inmatricularii vehiculelor in Romania. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru conceperea, operationalizarea si gestionarea unei aplicatii prin care cetatenii care doresc sa inmatriculeze un vehicul, sa transcrie dreptul ... citește toată știrea