Soferii clujeni isi baga singuri bete in roate! Masinile circula bara la bara, dar autobuzele sunt goale

Traficul infernal din comuna Baciu, judetul Cluj, din dimineata zilei de luni, 30 septembrie, le-a scos peri albi soferilor. Masinile au circulat bara la bara kilometri buni, iar oamenii au fost nevoiti sa stea minute in sir in coloana.Situatia putea fi ameliorata daca macar cativa soferi ar fi ales sa circule cu transportul public, insa autobuzele erau goale.Un cititor a transmis pentru Stiri de Cluj ca autobuzul care circula pe linia 31 a fost aproape gol, in timp ce sute de masini au ... citește toată știrea