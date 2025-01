Soferii din Cluj, tinta unui atac bizar! Se arunca baloane cu apa de la balcon in masinile care trec pe strada Traian: "Mi-au crapat aripa in 3 locuri"

Soferii care circula pe strada Traian din Cluj-Napoca sunt tinta unor atacuri neobisnuite. Doi indivizi, aflati intr-un bloc din zona, arunca baloane cu apa de la balcon in masinile care trec pe strada.O clujeanca a relatat ca, in urma unui astfel de incident, masina sa a fost avariata, aripa fiind crapata in trei locuri."Buna seara, aveti grija cand circulati pe strada Traian, cu directia spre gara, la numarul 56-58, unde se afla blocul cu 5 etaje. Sunt doi tampiti, ca altfel nu le pot ... citește toată știrea