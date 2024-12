Soferii din Cluj, zero respect fata de pietoni. Refuza sa acorde prioritate oamenilor care traverseaza strada: ,,Era ambulanta prezenta" - VIDEO

In ultima perioada, soferii din traficul din Cluj-Napoca si zonele inconjuratoare acorda din ce in ce mai putina atentie pietonilor care se angajeaza in traversarea strazii.Oamenii se plang ca soferii pur si simplu refuza sa le acorde prioritate si ca, in repetate randuri, erau cat pe ce sa fie loviti de acestia. O astfel de intamplare a avut loc ieri, 3 decembrie, in jurul orei 17:30, pe o strada din oras.Nu mai putin de doua masini nu l-au bagat in seama pe barbatul care incerca sa ... citește toată știrea