Soferii fierb de nervi, iar Marcel Ciolacu, seful PSD, e mirat de preturile la carburanti

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca este "mirat" in privinta preturilor carburantilor, in conditiile in care pretul la petrol este similar cu cel de acum un an."Eu nu am fost mare adept al scaderii TVA-ului la carburant. Ati vazut ce s-a intamplat in Germania, s-a scazut TVA-ul si carburantul s-a scumpit.Am venit cu o masura cu 0,5 bani din acciza doar pentru transportatori, pentru cei care fac transport de persoane si pentru distribuitori, incercand sa venim pe o zona punctuala a