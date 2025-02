Soferii ignora siguranta copiilor in apropierea unei scoli din Cluj: "Circula cu viteza mare"

Mai multi parinti din Cluj trag un semnal de alarma cu privire la traficul periculos din fata unei scoli si gradinite de pe strada Ilie Macelaru, Plopilor. Potrivit acestora, soferii circula cu viteza excesiva, iar strada nu are nici obstacole care sa reduca viteza."Pe strada Ilie Macelaru, va rog sa instalati limitatoare de viteza in dreptul gradinitei si scolii Camigo. Multi soferi circula cu viteza mare, strada fiind dreapta, neavand in vere ca in zona, adesea, sunt copii", a precizat un ... citește toată știrea