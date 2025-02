Soferii nu mai au rusine! Spatiul verde din Cluj-Napoca, transformat in parcare de masini

Lipsa de parcari este o problema eterna pentru toti soferii din Cluj-Napoca, iar acest lucru se simte in tot orasul, indiferent daca vorbim de zona centrala, de cartierele de blocuri sau de strazile cu case. Insa, majoritatea clujenilor aleg sa respecte regulile si incearca sa nu incurce restul oamenilor, chiar si atunci cand parcheaza neregulamentar.Dar in unele locuri, problema este cu totul scapate de sub control. Asa este si situatia pe Honore de Balzac, din cartierul Grigorescu, o ... citește toată știrea