Soferii pot fi amendati daca fumeaza intr-o masina de serviciu. Care sunt regulile si unde se poate fuma

Fumatul in spatiile inchise de la locul de munca sau in spatiile publice inchise reprezinta contraventie, iar persoanele care fac acest lucru pot fi sanctionate, conform prevederilor Legii antifumat.Potrivit AvocatNet.ro, recent, Politia a anuntat ca a aplicat amenzi de 500 de lei, in ultima perioada, pentru fumatul in masina de serviciu.In urma cu cativa ani, prin Legea nr. 15/2016 s-a stabilit ca fumatul in spatiile publice inchise si in spatiile inchise de la locul de munca este interzis. ... citeste toata stirea