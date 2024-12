Soferii se plang de lipsa deszapezirii intre Turda si Cluj: "Asta da autostrada in Romania"

Un sofer a postat pe retelele de socializare o fotografie care arata starea deplorabila a Autostrazii A3, pe sensul Turda-Cluj, in plina iarna. In imagine, autostrada apare acoperita de zapada, iar conducatorul auto a atras atentia ca deszapezirea lipseste."Autostrada in Romania, 2025. A3 sensul Turda - Cluj complet nedeszapezit, se circula cu maxim 70 km/h," a scris acesta in descrierea fotografiei.Reamintim ca prestatorii de servicii de deszapezire a ... citește toată știrea