Clujenii au stat bara la bara pe strada Clinicilor, miercuri dimineata, fara a putea inainta pentru ca nu aveau pe unde. Unii plangeau dupa "centura promisa Boc", iar altii acuza ca se lucreaza in "ritm de moarte" pe Calea Motilor.Cert este ca de la intersectia cu strada Campului, pana la UPU Cluj oamenii au facut 12 - 15 minute, pe un drum de maxim 2 minute. Sunt clujeni care cred ca soferii se plang prea mult si ca peste tot in lume este aglomeratie. "In absolut toate marile orase este asa, ... citeste toata stirea