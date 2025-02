Soferita din Cluj, retinuta dupa ce s-a luat la bataie cu un politist! Femeia de 58 de ani a urcat beata CRIEsA la volan si a facut accident

O clujeanca de 58 de ani s-a crezut in vestul salbatic pe strazile din Cluj! Femeia a urcat beata crita la volan si a iesit la plimbare prin Campia Turzii.La scurt timp, a lovit o alta masina, fiind chemata si Politia. Din fericire, nimeni nu a fost ranit in urma impactului.,,La data de 25 februarie a.c., in jurul orei 19:10, politistii din cadrul Politiei Municipiului Campia Turzii au depistat o femeie de 58 de ani, implicata intr-un eveniment rutier, aflandu-se sub influenta bauturilor ... citește toată știrea