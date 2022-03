Soferita injurata pe strada Paris, dupa ce i s-a defectat masina. Le bate obrazul soferilor: De ce aveti pareri proaste despre femeile care conduc?

O soferita a ramas cu masina defecta pe strada Paris si nimeni nu a oprit pentru a vedea daca are nevoie de ajutor. Ba mai mult a fost claxonata si injurata."Azi am ramas cu masina defecta (electromotor) pe strada Paris. Eram in masina cu un copil. Au trecut pe langa noi 100 de masini, jumatate dintre soferi au claxonat si injurat. As dori sa multumesc singurului sofer care a oprit si ne-a acordat ajutor. Ma intreb cati dintre cei care au trecut si au vazut masina pe avarii blocand singura ... citeste toata stirea