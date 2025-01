Soferul care a aratat semne obscene in traficul din Cluj a fost sanctionat, dupa materialul Stiri de Cluj! A depasit pe rosu, pe linie dubla continua-VIDEO

In urma cazului semnalat de catre Stiri de Cluj acum aproape doua saptamani, in care un sofer a fost filmat in timp ce depasea pe linie dubla continua pe o strada din centrul Clujului, politistii au venit cu lamuriri.Barbatul a fost filmat pe 12 ianuarie, in timp ce incerca sa depaseasca un alt sofer, desi linia era dubla continua. Soferului nu i-a pasat deloc nici de culoarea semaforului, trecand linistit pe rosu.Acum a venit si rasplata: soferul a fost sanctionat de politistii clujeni ... citește toată știrea