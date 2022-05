Soferul care a fugit ieri de politisti, care au pornit in urmarirea lui cu motocicletele, a fost arestat azi.Astazi soferul, un barbat de 38 de ani din Cluj-napoca, a fost prezentat in fata magistratilor Judecatoriei din localitate, care au admis propunerea de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.Fapta s-a petrecut ieri dimineata in jurul orei 9, cand soferul care circula pe strada Bucuresti din Cluj-Napoca a fost somat sa opreasca de catre politistii rutieri. Intrucat acesta ... citeste toata stirea