Vasarhely Catalin Gabriel, soferul in varsta de 24 de ani din Gherla, care aseara s-a urcat la volan dupa ce a consumat alcool si a provocat un accident in care au murit doi soti din Dej, a fost prezentat astazi in fata Instantei. Dupa ce politistii l-au retinut pentru 24 de ore si si-a petrecut noaptea in arestul IPJ Salaj, astazi a fost adus la Parchetul de pe langa Judecatoria Dej pentru a da declaratii in fata procurorului. Mai apoi a fost dus in fata unui judecator de drepturi si libertati ... citeste toata stirea