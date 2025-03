Soferul care a provocat accidentul din Poieni, Cluj, a fost retinut! Conducea beat din cale afara si s-a rasturnat cu masina - FOTO

Soferul de 68 de ani care a provocat un accident grav in localitatea Lunca Visagului a fost retinut de politisti.Barbatul s-a rasturnat cu masina, dupa ce s-a urcat la volan cu o alcoolemie uriasa.,,In urma probatoriului administrat, barbatul de 68 de ani a fost retinut pentru 24 de ore. Cercetarile continua sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului.", transmite IPJ Cluj.Amintim ca, azi 23 martie a.c., in jurul orei 10.30, a fost inregistrat ... citește toată știrea