Soferul care a provocat ieri un accident mortal pe cel mai periculos drum din Cluj a fost pus sub acuzare dupa ce s-a dovedit ca avea permisul suspendat.E vorba de soferul unui ansamblu de vehicule in varsta de 38 de ani, care a fost aseara retinut de politisti pentru 24 de ore, urmand a fi prezentat instantei in vederea dispunerii unei noi masuri preventive. S-a dovedit ca dreptul acestuia de a conduce vehicule era suspendat din 6 ianuarie, pentru 90 de zile. In caz a fost deschis un dosar ... citește toată știrea