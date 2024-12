Soferul care a rasturnat o Tesla pe bulevardul 1 Decembrie 1918 si s-a facut nevazut a fost arestat preventiv.Procurorii de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca au anuntat azi ca au solicitat ieri judecatorului de drepturi si libertati din cadrul instantei inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestarea preventiva a acestuia.Motivul - acesta era cercetat sub control judiciar iar in acest interval a savarsit o noua infractiune intentionata, pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala ... citește toată știrea