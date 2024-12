Soferul care a tarat zeci de metri un politist care a vrut sa scoata cheile din contactul masinii a fost condamnat la inchisoare cu executare, 1 an si 6 luni

Un clujean a fost condamnat ieri pentru ultraj dupa ce a tarat cu masina un politist care a vrut sa scoata cheile din contactul masinii, dar soferul a demarat in tromba.Semnalam celeritatea instantei dar si a procurorilor in acest caz, condamnarea a venit ieri, la doar cateva luni de la data comiterii faptelor, care au avut loc in 28 august. Conform rechizitoriului, in ziua respectiva in jurul orei 8.20 doi politisti de la sectia 7 insotiti de un elev efectuau serviciul de patrulare in zona ... citește toată știrea